Из-за видео в Youtube-канале на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбуждено дело

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело о дискредитации ВС РФ на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено из-за видео в его Youtube-канале, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



«Уголовное дело возбуждено по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Причина — видео в его Youtube-канале», — сказал собеседник агентства.



Как передает корреспондент ТАСС с места событий, адвоката Владислава Идамжапова не пускают в квартиру Ройзмана, где в настоящее время проводятся следственные действия.



