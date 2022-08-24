Из-за видео в Youtube-канале на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбуждено дело
09:30 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Уголовное дело возбуждено по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Причина — видео в его Youtube-канале», — сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, адвоката Владислава Идамжапова не пускают в квартиру Ройзмана, где в настоящее время проводятся следственные действия.
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