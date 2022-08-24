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Работу семи АЭС планируют возобновить в Японии в 2023 году - СМИ

09:35 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует с лета 2023 года возобновить работу семи реакторов расположенных в стране атомных станций. Об этом в среду сообщила газета «Иомиури».

Согласно расчетам ведомства, три реактора возобновят работу на западе страны, два — в центральной части, а также еще по одному на востоке и северо-востоке Японии. Таким образом, общее число функционирующих в стране реакторов АЭС достигнет 17.

Между тем из десяти возобновивших работу реакторов лишь пять на сегодняшний день продолжают вырабатывать электроэнергию. Остальные пять временно приостановлены для прохождения дополнительных проверок, что усиливает опасения японских властей относительно энергетической безопасности страны на фоне грядущего зимнего сезона, отмечает «Иомиури».

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