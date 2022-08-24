Поляки не довольны качеством импортируемого угля - СМИ
13:30 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пишет издание, калорийность поставляемого в страну в последние месяцы угля значительно ниже местного или же ранее поставляемого из России. По оценкам экспертов, с каждой тонны импортного энергетического угля после отсеивания можно будет получить только 15-20% продукта, который индивидуальные потребители смогут использовать для отопления. Министерство климата и окружающей среды Польши ранее утверждало, что этот показатель будет на уровне 20-40%.
Таким образом, при стоимости импортного угля на уровне 3,5 тыс. злотых (около 777 долларов) за тонну, его энергетическая ценность по меньшей мере на одну треть ниже российского или польского угля. «Клиент спалит тонну, а тепла получит столько, сколько с 700-800 кг нашего или российского угля», — пояснил газете продавец угля из Подкарпатского воеводства.
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