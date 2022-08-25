Почти половина американцев не одобряют внешнеполитический курс Джо Байдена — опрос
12:14 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 49% жителей США не поддерживают внешнеполитический курс президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в среду совместного опроса, который был проведен институтом YouGov («Ю-гав») и журналом «Экономист».
Согласно исследованию, 35% американцев «крайне не одобряют» внешнюю политику Байдена. В поддержку внешнеполитической стратегии президента высказались 40% респондентов. 11% опрошенных относятся к этому вопросу нейтрально.
По данным опроса, 57% граждан США считают, что в настоящее время вероятность возникновения «новой холодной войны» на 57% выше, чем 5 лет назад. Противоположной точки зрения придерживаются 11%.
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