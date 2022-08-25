Медведев назвал "полтора сценария" завершения конфликта в Украине
13:27 25.08.2022 Источник: Газета.Ru
"Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все. Tertium non datur (третьего не дано - лат.)", - написал он.
Таким образом Медведев прокомментировал публикацию в британской газете Guardian, где называются пять сценариев завершения конфликта.
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