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НОВОСТИ

Медведев назвал "полтора сценария" завершения конфликта в Украине

13:27 25.08.2022 Источник: Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что существуют всего полтора сценария завершения украинского конфликта.

"Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все. Tertium non datur (третьего не дано - лат.)", - написал он.

Таким образом Медведев прокомментировал публикацию в британской газете Guardian, где называются пять сценариев завершения конфликта.

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