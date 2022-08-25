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НОВОСТИ

UBS: Еврозона уже вступила в рецессию

14:55 25.08.2022 Источник: Газета.Ru

Экономика еврозоны уже находится в состоянии рецессии из-за продолжающегося в регионе энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экономистов международного финансового холдинга UBS Group.

«В свете дальнейшего значительного роста цен на энергоносители, что подразумевает дальнейшее давление на потребление домашних хозяйств и инвестиции в основной капитал, мы теперь ожидаем, что еврозона пострадает от технической рецессии», — заявил экономист Рейнхард Клюз.

По мнению аналитиков UBS, экономика 19 европейских стран сократится на 0,1% в третьем квартале 2022 года и на 0,2% в четвертом. Экономисты предположили, что цены на природный газ в регионе продолжат расти, однако серьезного дефицита энергоносителей не будет.

При этом, если страны ЕС введут нормирование энергопотребления, «экономический ущерб, вероятно, будет намного хуже». Эксперты UBS также снизили предыдущий прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год с 1,2% до 0,8%.

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