В Берлине 4 сентября канцлер Шольц встретится с премьер-министром Украины
13:25 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В воскресенье, 4 сентября, канцлер примет с воинскими почестями в 13:30 (14:30 мск) премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, — сказал представитель правительства. Он отметил, что во время разговора будут обсуждаться последствия специальной военной операции России на Украине, а также вопросы восстановления страны. По его словам, примерно на 14:45 (15:45 мск) запланирована совместная пресс-конференция.
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