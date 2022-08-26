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В Берлине 4 сентября канцлер Шольц встретится с премьер-министром Украины

13:25 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет 4 сентября в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«В воскресенье, 4 сентября, канцлер примет с воинскими почестями в 13:30 (14:30 мск) премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, — сказал представитель правительства. Он отметил, что во время разговора будут обсуждаться последствия специальной военной операции России на Украине, а также вопросы восстановления страны. По его словам, примерно на 14:45 (15:45 мск) запланирована совместная пресс-конференция.

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