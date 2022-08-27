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НОВОСТИ

Слуцкий назвал условия для начала переговоров с Украиной

17:00 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной в случае ее капитуляции, качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации», — сказал Слуцкий в ролике в своем телеграм-канале.

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