Дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки — Токаев

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети в Казахстане должны хорошо владеть как государственным, то есть казахским, так и русским языками, это в их интересах. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

«В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками», — сказал он.

Как отметил глава государства — это в интересах подрастающего поколения. «Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов», — указал президент.