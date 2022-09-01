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Дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки — Токаев

11:05 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети в Казахстане должны хорошо владеть как государственным, то есть казахским, так и русским языками, это в их интересах. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

«В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками», — сказал он.

Как отметил глава государства — это в интересах подрастающего поколения. «Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов», — указал президент.

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