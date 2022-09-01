МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭС — Гросси
17:47 01.09.2022
МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», — сказал он.
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