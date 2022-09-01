МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭС — Гросси

17:47

МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», — сказал он.