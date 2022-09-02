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Глава ЕК заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ — Reuters

15:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что пришло время ввести потолок цен на российский газ, поставляемый в страны Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила перед журналистами в Германии, передает агентство Рейтер.

«Я твердо верю, что сейчас пришло время на [введение] потолка цен на российский трубопроводный газ[, который поставляется] в Европу», — сказала Ляйен.

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