Глава ЕК заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ — Reuters

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что пришло время ввести потолок цен на российский газ, поставляемый в страны Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила перед журналистами в Германии, передает агентство Рейтер.

«Я твердо верю, что сейчас пришло время на [введение] потолка цен на российский трубопроводный газ[, который поставляется] в Европу», — сказала Ляйен.