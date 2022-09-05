Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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Сбер запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса (ММБ). Оформить полис можно в одной из 12 страховых компаний – партнеров сервиса, в том числе в СберСтраховании.

Чтобы оформить полис ОСАГО, клиенту необходимо указать на маркетплейсе регистрационный знак транспортного средства и ИНН юридического лица. После этого система позволит в режиме онлайн сравнить предложения в нескольких страховых компаниях и подобрать наилучший вариант. Оплатить полис можно банковской картой. Электронный полис будет отправлен клиенту на электронную почту в течение 30 минут после оплаты.

«Государство сегодня активно поддерживает малый бизнес, предлагая различные льготы и меры поддержки. Сбер как крупнейший банк с большим количеством клиентов сегмента (ММБ) отлично понимает их нужды и поддерживает вектор на снижение административных барьеров, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Запуск работы маркетплейса ОСАГО для юрлиц и ИП – знаковый шаг на этом пути. Представителям небольших организаций больше не нужно обращаться в офисы разных страховщиков за предложениями, вновь и вновь заполняя одни и те же данные. Теперь получить предложения основных игроков рынка и сравнить их условия, выбрав наиболее оптимальные, можно онлайн за несколько минут».

Сбер уже обладает значительным опытом в сфере страховых маркетплейсов. С 2020 года банк развивает маркетплейс по ОСАГО для физлиц. Автовладельцы могут приобрести полис, сравнив условия страховщиков – партнеров площадки и выбрав для себя оптимальное предложение. Совокупные сборы сервиса уже превысили 2,3 млрд руб.