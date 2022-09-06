Остановка «Северного потока» нанесла «экономический удар» Европе — WSJ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение России прекратить поставки по газопроводу «Северный поток» для проведения ремонтных работ наносит «экономический удар» по странам Европы, на этом фоне чиновники и правительства стран Евросоюза пытаются понять, как можно смягчить последствия высоких цен на энергоносители. С таким утверждением в понедельник выступила газета «Уолл-стрит джорнэл».

«Закрытие „Северного потока“, что, как заявил „Газпром“, продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа», — пишет издание.

По оценке газеты, до недавнего времени «Северный поток» был основным газопроводом, по которому в Европу шел российский газ. Евросоюз удовлетворял таким образом около 40% своих потребностях в газе до начала конфликта на Украине. Поставки по другому газопроводу, «Ямал — Европа», были прекращены в марте текущего года. В результате российский газ «в значительно сокращенных объемах» поступает в Европу только по двум маршрутам — через Украину, а также по «Турецкому потоку».

«Снижение экспорта из России произошло в неудачный момент для [европейского] региона, который также столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях», — указала газета.

Как отмечает издание, дальнейший возможный рост цен на газ и электроэнергию до «исторически высокого уровня» может привести к увеличению инфляции, обнищанию потребителей в Европе и окажет давление на энергоемкие отрасли. Чехия, которая председательствует в Совете Европы, намерена представить меры борьбы с «дикими движениями» цен на рынках электроэнергии. В частности, страны Европы могут временно ограничить цены на импорт газа и стоимость газа, необходимого для производства электроэнергии, обсудить эти и другие вопросы они намерены в пятницу. В предлагаемом для обсуждения документе, с которым ознакомилась газета, признается, что введение ограничения цен на импорт российского газа приведет к тому, что Россия «полностью прекратит поставлять газ в страны блока».