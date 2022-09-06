Остановка «Северного потока» нанесла «экономический удар» Европе — WSJ
13:05 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение России прекратить поставки по газопроводу «Северный поток» для проведения ремонтных работ наносит «экономический удар» по странам Европы, на этом фоне чиновники и правительства стран Евросоюза пытаются понять, как можно смягчить последствия высоких цен на энергоносители. С таким утверждением в понедельник выступила газета «Уолл-стрит джорнэл».
«Закрытие „Северного потока“, что, как заявил „Газпром“, продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа», — пишет издание.
По оценке газеты, до недавнего времени «Северный поток» был основным газопроводом, по которому в Европу шел российский газ. Евросоюз удовлетворял таким образом около 40% своих потребностях в газе до начала конфликта на Украине. Поставки по другому газопроводу, «Ямал — Европа», были прекращены в марте текущего года. В результате российский газ «в значительно сокращенных объемах» поступает в Европу только по двум маршрутам — через Украину, а также по «Турецкому потоку».
«Снижение экспорта из России произошло в неудачный момент для [европейского] региона, который также столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях», — указала газета.
Как отмечает издание, дальнейший возможный рост цен на газ и электроэнергию до «исторически высокого уровня» может привести к увеличению инфляции, обнищанию потребителей в Европе и окажет давление на энергоемкие отрасли. Чехия, которая председательствует в Совете Европы, намерена представить меры борьбы с «дикими движениями» цен на рынках электроэнергии. В частности, страны Европы могут временно ограничить цены на импорт газа и стоимость газа, необходимого для производства электроэнергии, обсудить эти и другие вопросы они намерены в пятницу. В предлагаемом для обсуждения документе, с которым ознакомилась газета, признается, что введение ограничения цен на импорт российского газа приведет к тому, что Россия «полностью прекратит поставлять газ в страны блока».
НОВОСТИ
- 14:32 06.09.2022
- Во всех квартирах могут установить газоанализаторы - СМИ
- 14:24 06.09.2022
- Сбер принял участие в сессии ВЭФ «Экология: как сохранить планету в мире без доверия?»
- 14:12 06.09.2022
- У Москвы будут вопросы, как вести дела с ЕС, если подтвердится факт высказывания Борреля о РФ — Лавров
- 14:00 06.09.2022
- РФ запросила стенограмму слов Борреля о «фашистской России» — Лавров
- 13:42 06.09.2022
- Москвичей и представителей более 80 НКО объединит фестиваль «Город неравнодушных»
- 13:32 06.09.2022
- В Москве выявили 3 916 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:20 06.09.2022
- Белорусский автобус с 45 пассажирами попал в ДТП в Польше
- 13:04 06.09.2022
- Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября
- 13:00 06.09.2022
- В России выявили 38 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 06.09.2022
- Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию Bloomberg о рецессии в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать