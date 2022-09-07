Герман Греф: Сбербанк вышел на прибыльность, сложные времена позади

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Сбербанк во второй половине года вышел на прибыльность, сформировал необходимые резервы и улучшил ожидания по итогам года. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума.

«Во второй половине года мы вышли на прибыльный трек, фактически полностью сформировали необходимые резервы, – отметил он. – Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать послабления и льготы ЦБ. Вторая половина года будет складываться значительно более позитивно, банк адаптировался к новой реальности, мы активно меняем нашу бизнес-модель. Можно считать, что ситуация стабилизировалась, мы пережили сложные времена. По этому году мы пересмотрели свою точку зрения в более позитивную сторону».

По его словам, объем создаваемых резервов в августе вернулся на докризисный уровень, рентабельность капитала постепенно восстанавливается, чистый процентный доход и выдача корпоративных и некоторых розничных кредитов вышли на докризисный уровень, доля просроченной задолженности остается стабильной. Сбербанк решил свои ключевые проблемы и сможет обойтись без дополнительной капитализации, отметил Герман Греф. Банк входит в нормальный режим функционирования, подчеркнул он.

Он не стал давать прогноз по финансовому результату банка на 2022 год, отметив, что ожидания на этот год уже дважды менялись. «Я не готов пока еще говорить о финансовом результате года, это зависит от большого количества параметров, которые на сегодняшний день неизвестны. Но я уже сказал, что это будет значительно лучше, чем мы ожидали», – сказал Герман Греф.