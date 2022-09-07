Премьер Мьянмы заявил, что считает Путина лидером мира
09:32 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал, что считает президента России Владимира Путина лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене.
На прошедшей в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встрече с Путиным премьер Мьянмы отметил, что почти 30 лет назад у России «были сложные времена», добавив, что сейчас эти времена позади. «С вашей помощью страна развивается интенсивно», — указал он. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — добавил он.
Глава кабмина Мьянмы добавил, что хотел бы сообщить Путину «некоторую информацию». «С удовольствием», — ответил ему российский коллега.
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