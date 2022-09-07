Поляризация в РФ и в мире пойдет на пользу, все ненужное будет отторгнуто — Путин
10:32 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поляризация, которая на фоне спецоперации происходит в России и по всему миру, пойдет только на пользу, так как позволит отбросить все ненужное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Происходит определенная поляризация и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития», — сказал Путин.
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