Поляризация в РФ и в мире пойдет на пользу, все ненужное будет отторгнуто — Путин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поляризация, которая на фоне спецоперации происходит в России и по всему миру, пойдет только на пользу, так как позволит отбросить все ненужное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Происходит определенная поляризация и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития», — сказал Путин.