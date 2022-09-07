Ситуация с вывозом зерна с Украины — очередной наглый обман, уверен Путин
11:00 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», — констатировал глава государства, отвечая в среду на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось», — уверен Путин.
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