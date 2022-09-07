0
0
105
НОВОСТИ

Ситуация с вывозом зерна с Украины — очередной наглый обман, уверен Путин

11:00 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.

«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», — констатировал глава государства, отвечая в среду на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось», — уверен Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:44 07.09.2022
Сбер отметил спрос на дальневосточную ипотеку и поддержал ее расширение
0
36
11:39 07.09.2022
Вице-мэр Ракова: В Москве опубликовали уникальную программу обучения для сотрудников скоропомощных комплексов
0
43
11:32 07.09.2022
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии психиатров из России
0
65
11:25 07.09.2022
Мэр Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы
0
80
11:20 07.09.2022
Параллельный импорт в РФ будет продлен на 2023 год
0
82
11:05 07.09.2022
Распределение выпускников медвузов как в СССР в Минздраве сочли невозможным
0
98
10:35 07.09.2022
Герман Греф сообщил о переходе в Сбер бывших сотрудников иностранных компаний
0
151
10:32 07.09.2022
Поляризация в РФ и в мире пойдет на пользу, все ненужное будет отторгнуто — Путин
0
165
10:30 07.09.2022
Сбер предложил создать во Владивостоке международную товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях
0
156
10:20 07.09.2022
По итогам года инфляция в РФ может составить около 12% — Путин
0
188

Возврат к списку