Мэр Собянин: Основные работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершены
12:38 07.09.2022
В Москве завершена основная часть работ по комплексному благоустройству 18 переулков в районах Арбат и Хамовники. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ходе проводившихся летом работ важно не только сохранить уникальность каждого переулка, но и сделать их более комфортными и уютными для пешеходов, а также обеспечить удобные подходы к школам, детским садам, поликлиникам, культурным учреждениям. «Думаю, нам это удалось», - написал Сергей Собянин на своей странице в «ВКонтакте».
Модернизация районов позволила убрать под землю кабели и открыть красивый вид на старинные улицы. На благоустроенных территориях установили более 500 фонарей, в том числе в историческом стиле, а в зеленых зонах и во дворах сделали подсветку.
По словам Собянина, строители создали удобные тротуары с гранитным мощением и новыми лавочками. На дорогах установлены ограничители скорости и организованы специальные карманы для парковки. В ближайшей перспективе там появятся точки проката велосипедов и самокатов, велопарковки.
В порядок удалось привести также такие знаковые для муниципалитетов объекты, как территория возле Успенской церкви, сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену.
Как отмечает градоначальник, основные работы специально старались завершить к Дню города, который будут отмечать 9-11 сентября.
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