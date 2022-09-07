Казахстан настроен на укрепление сотрудничества с Великобританией — Токаев
15:00 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана нацелены на укрепление сотрудничества с Лондоном и координацию подходов по глобальным вопросам. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента республики Касым-Жомарта Токаева, адресованной Лиз Трасс по случаю ее избрания на должность премьер-министра Великобритании.
«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам», — следует из телеграммы, текст которой приводит в среду пресс-служба главы государства.
Токаев также выразил уверенность, что в период пребывания Трасс на посту премьера британская сторона продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.
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