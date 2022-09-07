Продуктами страхования жизни пользуются 36% россиян

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7 сентября компания СберСтрахование жизни отмечает юбилей – 10 лет работы на российском страховом рынке. В преддверии праздника компания выяснила, что для россиян означает страхование жизни и сколько наших соотечественников пользуются продуктами, защищающими их жизнь и здоровье. Результаты исследования показали, что страхование жизни для опрошенных – это, в частности, возможность уверенно смотреть в будущее. В целом свою жизнь хотя бы однажды страховали 36% россиян.

58% россиян знают или слышали о том, что такое страхование жизни и какие продукты могут предложить страховщики. Оставшиеся 42% знают только про моторные виды страхования (ОСАГО, каско) и ДМС. Наибольшую осведомлённость о продуктах страхования жизни продемонстрировали жители Хабаровска (85%), Кирова (78%), Кемерова (75%), Ижевска (73%) и Ульяновска (69%). Интересно, что таких людей больше среди молодежи: 77% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет признались, что знают про продукты страхования жизни.

Отвечая на вопрос «Пользовались ли вы когда-то продуктами по страхованию жизни?», 53% признались, что пока не подключали страхование жизни, 36% заявили, что оформляли ранее или имеют полис в настоящий момент, 11% затруднились ответить.

Россияне рассказали, что для них страхование жизни – это уверенность в завтрашнем дне, альтернативный инструмент для накопления капитала и поддержания привычного уровня жизни после завершения трудовой карьеры, подушка безопасности при наступлении непредвиденных обстоятельств.

По мнению респондентов, на динамику пользования продуктами по страхованию жизни больше всего влияют менталитет и русская надежда на авось (этот вариант ответа выбрали 52% опрошенных). Люди также хотели бы, чтобы страховые компании больше платили при наступлении страховых случаев, делали свои продукты более прозрачными и помогали клиентам повышать свою финансовую грамотность.

«За 10 лет работы клиентами СберСтрахования жизни стали 25 млн человек, которые оформили 65 млн договоров страхования жизни. Наши выплаты растут год к году и в совокупности превысили 200 млрд руб. Мы помогли клиентам накопить 18 млрд руб. – это общая сумма сделанных нами выплат по завершившимся договорам накопительного страхования жизни, – перечислил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь. – Как показало наше исследование, 35% россиян за последние годы приобрели новые знания о страховании жизни. Это говорит о том, что люди стали больше интересоваться продуктами, которые позволяют защитить самое ценное – жизнь и здоровье. Продукты СберСтрахования жизни отвечают различным финансовым потребностям и запросам: с нами клиенты могут накопить капитал или инвестировать его, защитить себя и семью при кредитовании и ипотеки, застраховаться на случай особо опасных заболеваний».

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.