Мэр Собянин: Почти 2600 московских дворов будут благоустроены по итогам года

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Большую часть проектов по благоустройству общественных пространств будут завершены к Дню города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нынешнем году в столице строители брали в работу более 3000 объектов, в основном - за пределами центра мегаполиса. Градоначальник отмечает, что до ноября закончат работы по реабилитации крупных парков, например, «Покровское-Стрешнево», «Кусково», «Битца» и «Яуза», что связано не только с большим фронтом работ, но и с необходимостью сохранения природа, а также создания современной инфраструктуры для отдыха, занятий спортом и игр. Также завершают приводить в порядок парк «Долина реки Химки», завершаются работы по благоустройству Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта, благоустраивается территория у Волоколамского шоссе, где создают пересадки между маршрутами городского транспорта с удобными остановками и пешеходными переходами

Особое внимание уделили пешеходным зонам и улицам рядом со станциями метро, а также благоустройству дворов, которых модернизировали почти 2600. По словам Собянина, идеи подсказывают сами москвичи: «Стараемся учитывать пожелания. Благоустраиваем также места отдыха у воды. Например, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова обновили покрытие тротуаров, сделали удобные спуски к воде, места для занятий спортом и прогулок с детьми», - сообщил Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, Собянин сообщил о том, что скоро завершится большой проект модернизации улиц и переулков в центре старой Москвы. «Это особый мир, где у каждого здания своя история, отмечает мэр. - В то же время здесь живут, работают и учатся тысячи людей. Создаем для них общественные пространства - с удобными тротуарами, тихими зелёными уголками для отдыха. Новые благоустроенные улицы и скверы станут подарком москвичам ко Дню города».