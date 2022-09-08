ВСУ в последние два дня забрасывают Запорожскую АЭС снарядами с беспилотников
11:20 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние два дня не обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС) из ствольной артиллерии, но сбрасывают на нее снаряды с беспилотников. Об этом заявил в четверг ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
«По ЗАЭС не наблюдалось на данный момент ударов из ствольной артиллерии, но периодически прилетают дроны. На территорию самой ЗАЭС <…> с БПЛА последние два дня сбрасываются снаряды», — сказал он.
МАГАТЭ после посещения станции миссией организации предложило создать зону безопасности вокруг ЗАЭС и рекомендовало «немедленно прекратить обстрелы на объекте и в его окрестностях».
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