ВСУ попытались взять в кольцо Балаклею в Харьковской области, но были отброшены — власти

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку взятия в кольцо города Балаклеи в Харьковской области, однако были отброшены, город остается под контролем союзных сил. Об этом в четверг заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«В районе Балаклеи, как вы уже сказали, Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <…>. Город находится под нашим контролем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ганчев отметил, что ВСУ участили обстрелы населенных пунктов региона, нанося вред объектам инфраструктуры, в том числе детским учреждениям. «Мы не объявляли сейчас централизованную эвакуацию населения, но сказали о том, что, если есть желающие вывезти наших детей в безопасные места, в принципе никто не препятствует, население может сейчас покинуть город в связи с тем, что участились обстрелы», — добавил он.

Ранее глава ВГА Харьковской области сообщил, что Балаклея, а также город Изюм находятся под постоянными обстрелами со стороны украинских силовиков. Он отметил, что за последние дни увеличилась интенсивность обстрелов на севере Харьковской области, в том числе и на границе с Россией.

Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА региона. Как ранее сообщал Ганчев, освобождено 20% территории региона.