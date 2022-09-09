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Генассамблея ООН утвердила Фолькера Тюрка верховным комиссаром по правам человека

10:05 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН в четверг утвердила австрийца Фолькера Тюрка новым верховным комиссаром ООН по правам человека. Одобрение кандидатуры Тюрка состоялось без голосования.

Его кандидатуру ранее рекомендовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ранее этот пост занимала представительница Чили Мишель Бачелет.

Срок полномочий предшественницы Тюрка истек 31 августа. Срок полномочий верховного комиссара по правам человека составляет четыре года.

Тюрк ранее работал помощником Гутерриша по политическим вопросам, до этого занимал различные посты в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2015–2019 годах был заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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