Украинский десант попытался высадиться в районе Энергодара, атака была подавлена

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский десант, высадившийся в районе города Энергодара в Запорожской области, не смог закрепиться, атака была подавлена. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинский десант предпринял попытку прорваться в Энергодар, закрепиться им не удалось, берег под нашим контролем. <…> До этого, помимо высадки десанта в Энергодаре, была еще попытка прорваться в Днепрорудное, где был бой с авиацией, а также в сторону Васильевки. Три попытки [в сентябре]», — сказал он.

Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, в последнее время стал целью обстрелов со стороны ВСУ. Для ударов по территории АЭС используют беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.