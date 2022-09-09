Украинский десант попытался высадиться в районе Энергодара, атака была подавлена
11:20 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский десант, высадившийся в районе города Энергодара в Запорожской области, не смог закрепиться, атака была подавлена. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинский десант предпринял попытку прорваться в Энергодар, закрепиться им не удалось, берег под нашим контролем. <…> До этого, помимо высадки десанта в Энергодаре, была еще попытка прорваться в Днепрорудное, где был бой с авиацией, а также в сторону Васильевки. Три попытки [в сентябре]», — сказал он.
Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, в последнее время стал целью обстрелов со стороны ВСУ. Для ударов по территории АЭС используют беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
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