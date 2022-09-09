Госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП, инфляция толкает сообщество к рецессии — ЕК

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдолг государств зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов, и рекордная инфляция толкает сообщество к рецессии, которую еще можно предотвратить. Об этом заявил в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Праге еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне. Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией», — сказал Джентилони. Чтобы не допустить этого, он призвал к мерам финансового регулирования и к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом.