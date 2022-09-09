В Москве выявили 6 525 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 525 против 7 896 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 084 354 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 28 против 30 днем ранее, до 45 437. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 5 115, до 2 858 844.