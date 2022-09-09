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Пограничники задержали двух граждан Украины за ввоз 57 кг мефедрона из Латвии в РФ

13:05 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники в Псковской области задержали двух граждан Украины, которые перевозили 57 кг мефедрона из Латвии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через госграницу РФ „Убылинка“ пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств. В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, обнаружено 57 кг наркотического средства мефедрон», — сообщили в ЦОС.

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