Бельгия выступает за потолок цен в ЕС на весь газ, а не только на российский — премьер

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия не согласна на ограничение цен только на газ из РФ, необходимо вводить потолок цен на весь импортный газ. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в интервью газете «Политико», опубликованном в четверг вечером.

По его словам, обсуждаемый потолок цен «должен включать в себя все виды газа».

«Ограничение [цен] только на российский газ — это чисто политическая цель», — согласилась с ним министр энергетики страны Тинне Ван дер Стратен, чьи слова также приводит «Политико». Она добавила, что не видит в этом решении дополнительной ценности.