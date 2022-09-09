Бельгия выступает за потолок цен в ЕС на весь газ, а не только на российский — премьер
13:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия не согласна на ограничение цен только на газ из РФ, необходимо вводить потолок цен на весь импортный газ. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в интервью газете «Политико», опубликованном в четверг вечером.
По его словам, обсуждаемый потолок цен «должен включать в себя все виды газа».
«Ограничение [цен] только на российский газ — это чисто политическая цель», — согласилась с ним министр энергетики страны Тинне Ван дер Стратен, чьи слова также приводит «Политико». Она добавила, что не видит в этом решении дополнительной ценности.
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