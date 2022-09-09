Минобороны РФ перебрасывает технику на харьковское направление
14:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ в пятницу опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление.
В опубликованном ролике видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20.
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