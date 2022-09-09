РФ будет выверенно отвечать на «рейдерское отношение» к своему бизнесу на Западе — Песков
15:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия заинтересована в тех, кто готов инвестировать в страну, при этом Москва будет предпринимать выверенные ответные шаги в ответ на «рейдерское отношение» к отечественному бизнесу со стороны недружественных государств, отметил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на «незаконное, преступное, рейдерское отношение» к бизнесу РФ Москва будет предпринимать «какие-то шаги» в ответ. «Но, опять же, все будет разумно, все это будет тщательно выверено», — сказал представитель Кремля.
«Мы заинтересованы в тех, кто будет инвестировать в нашу страну, как любая нормальная страна», — подчеркнул он.
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