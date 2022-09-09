Байден посетит похороны Елизаветы II — NBC
16:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден посетит похороны британской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Эн-би-си со ссылкой на Белый дом.
Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Дату ее похорон пока не объявляли.
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