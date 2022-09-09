Байден посетит похороны Елизаветы II — NBC

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден посетит похороны британской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Эн-би-си со ссылкой на Белый дом.

Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Дату ее похорон пока не объявляли.