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НОВОСТИ

Байден посетит похороны Елизаветы II — NBC

16:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден посетит похороны британской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Эн-би-си со ссылкой на Белый дом.

Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Дату ее похорон пока не объявляли.

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