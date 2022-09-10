Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
15:43 10.09.2022
В день 875-летия Москвы президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках». Также Собянин и Путин увидели финальный поединок турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо» и матчи встречи «Сборная России - Сборная мира» в рамках Всемирной боксерской лиги. Строительство новых спортивных объектов в Москве стартовало в июле 2020 года и завершилось в июне 2022 года.
Два центра размещаются под одной крышей и объединены общим фасадом, однако независимы друг от друга, имеют отдельные входы и парковки. Новый спортивный комплекс соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций бокса (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения соревнований мирового уровня. В обоих центрах оборудованы тренажерные залы, бассейны, медицинские кабинеты, конференц-залы. В центре самбо создан музей, посвященный развитию и истории этого вида спорта в России.
Планируется, что новые сооружения в декабре 2022 года примут чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории среди мужчин. Центры самбо и бокса станут базой для подготовки воспитанников учреждений Москомспорта.
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