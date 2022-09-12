Представитель Госдепа обвинил Россию в блэкаутах на Украине

10:05 Источник: Lenta.ru

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал отключения электричества на Украине, произошедшие накануне вечером. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Прайс обвинил Россию в блэкаутах на Украине и объяснил отключение электричества в стране действиями Москвы в рамках спецоперации.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — подчеркнул представитель Госдепа.

Вечером 11 сентября в ряде регионов Украины пропало электричество. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию в своем Twitter. Lenta.Ru