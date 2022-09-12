ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма — спецслужба

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, готовившихся СБУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — сообщили в ЦОС.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники отметили в ФСБ.

Как добавили в ЦОС, в ходе оперативных мероприятий «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования».