ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма — спецслужба
10:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России пресекла серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, готовившихся СБУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — сообщили в ЦОС.
Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники отметили в ФСБ.
Как добавили в ЦОС, в ходе оперативных мероприятий «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования».
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