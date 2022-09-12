0
0
110
НОВОСТИ

ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма — спецслужба

10:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, готовившихся СБУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — сообщили в ЦОС.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники отметили в ФСБ.

Как добавили в ЦОС, в ходе оперативных мероприятий «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 12.09.2022
Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима — Медведев
0
17
11:00 12.09.2022
Кадыров сообщил о возвращении в зону СВО элитных спецподразделений из Чечни
0
29
10:32 12.09.2022
Император Японии призвал активнее рассказывать молодежи об ужасах Второй мировой войны
0
89
10:30 12.09.2022
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
0
87
10:25 12.09.2022
Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве
0
103
10:05 12.09.2022
Представитель Госдепа обвинил Россию в блэкаутах на Украине
0
146
10:00 12.09.2022
На Украине задержали экс-главу СБУ Харьковщины, требовавшего извинений от Зеленского
0
148
09:32 12.09.2022
Нечаев назвал красной чертой для ФРГ снабжение украинского режима летальным оружием
0
188
09:20 12.09.2022
Глав 11 регионов выбрали в РФ
0
192
09:05 12.09.2022
Разведка США консультировала Украину по боевым действиям в Харьковской области - NYT
0
243

Возврат к списку