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Эксперт: Высокие результаты ЕР говорят о поддержке москвичами Собянина

12:58 12.09.2022

Результаты, полученные представителями «Единой России» в ходе муниципальных выборах в Москве партии удалось получить благодаря поддержке горожанами работы мэра Сергея Собянина, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, прогнозы оказались максимально близки к итоговому результату голосования. «Про причины, которые лежат в основе такого результата: во-первых, это, конечно же, консолидация вокруг президента, и, соответственно, все политические агенты, которые с ним связаны, - губернаторы или партия «Единая Россия» - получили достаточное серьезное преимущество на этих выборах, - говорит Костин. - Второе, был высокий уровень поддержки, одобрения москвичами деятельности Собянина. Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии «Единая Россия» и от «Моего района», имели преимущество».

Эксперт отмечает, что горожане уже знают о том, что лишь муниципальные депутаты, умеющие конструктивно работать с городскими властями, могут решать существующие проблемы. «Когда мы говорим про муниципальный уровень, на первый план выходит не идея политического представительства, а идея решения насущных проблем. В этом смысле кандидаты от «Единой России» имели преимущество», - считает аналитик, по мнению которого оппозиционеры совершили несколько ошибок.

Например, коммунисты, по мнению Костина, пропустили выдвижение, направившись на выборы не везде. Кроме того, коммунисты недооценили систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «По результатам по Москве, более 70% москвичей предпочли проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования, а коммунисты изначально игнорировали этот инструмент», обратил внимание Костин.

По его словам, результаты выборов фиксируют политический статус-кво, демонстрируя высокий уровень доверия к московской власти.

Напомним, в ходе проходивших 9-11 сентября выборов онлайн свой выбор сделали 1,7 млн москвичей, а более 695 тыс. человек проголосовали на участках.

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