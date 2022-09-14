ЕК предложила изъять не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Страсбурге, представляя предложения по борьбе с энергокризисом.

«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33% сверхприбыли, — сказала Симсон. — Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС».

В тексте предложений Еврокомиссии говорится, что сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за последние три года.