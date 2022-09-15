Танки, самолеты и вертолеты производства стран НАТО Украина так и не получает - СМИ

23:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. На эту особенность военной поддержки Киева указывает в четверг обозреватель агентства Блумберг Андреас Клут.«Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки — в отличие от советских», — отмечает он.

Страны НАТО никогда открыто не заявляли о существовании ограничений на виды вооружений, поставляемых на Украину. Однако западные СМИ отмечают, что направляемая Киеву помощь никогда не включала основные боевые танки стран альянса, западные самолеты и вертолеты, а также виды вооружений с дальностью действия свыше 100 км, в том числе, ракеты и беспилотники с такими характеристиками.