Танки, самолеты и вертолеты производства стран НАТО Украина так и не получает - СМИ
23:09 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО никогда открыто не заявляли о существовании ограничений на виды вооружений, поставляемых на Украину. Однако западные СМИ отмечают, что направляемая Киеву помощь никогда не включала основные боевые танки стран альянса, западные самолеты и вертолеты, а также виды вооружений с дальностью действия свыше 100 км, в том числе, ракеты и беспилотники с такими характеристиками.
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