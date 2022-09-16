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В Москве выявили 8 799 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 799 против 9 079 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 134 102 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 31 против 29 днем ранее, до 45 641. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 384, до 2 901 468.

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