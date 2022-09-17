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Приближающаяся зима не сократит поддержку Украины со стороны НАТО — альянс

17:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зима приближается, но она не повлияет на военную поддержку Украины со стороны НАТО. Об этом заявил в субботу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

«Страны НАТО будут поддерживать армию Украины так долго, как это потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой», — заявил Роб Бауэр.

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