В Госдуму внесли поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен

13:20

Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Данное положение содержится в поправках в Уголовный кодекс РФ (УК), которые внесли в Госдуму группа депутатов (представители всех фракций) и сенаторы.

Поправки опубликованы во вторник в думской электронной базе данных. Они представлены ко второму чтению законопроекта о возможности замены для заключенных неотбытого срока принудительными работами. Предлагается ввести в УК статью 352.1 «Добровольная сдача в плен», согласно которой такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.