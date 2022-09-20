Мэр Москвы Собянин: Миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны России

15:52

Минобороны России и миграционный центр «Сахарово» смогут активнее взаимодействовать при организации поступления на военную службу иностранных граждан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства, в результате чего иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах РФ, смогут стать россиянами без длительного ожидания и других бюрократических проволочек.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», - написал градоначальник, отметив, что столичные службы сделают максимум, чтобы заключение контрактов было максимально удобным. По словам Собянина, московский миграционный центр «Сахарово» – единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.