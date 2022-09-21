Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан

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Мобилизованные в Москве граждане и их семьи получат от столицы дополнительную материальную поддержку. По словам мэра Сергея Собянина, также были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. «Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве, в соответствии с указом президента», – написал Собянин на своем сайте.

Как отметил мэр, Москва продолжит активно восстанавливать города-побратимы – Донецк и Луганск. «Надеюсь, что скоро по результатам референдума они войдут в нашу российскую семью», – отметил градоначальник.

Напомним, утром глава РФ Владимир Путин в специальном обращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации. «На Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников. Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями. В этих условиях считаю указ президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым», – отметил мэр Москвы. По его данным сейчас в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из российской столицы, в частности три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».