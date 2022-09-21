Глава дипломатии ЕС не планирует встречаться с главой МИД РФ в рамках ГА ООН

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не планирует встречаться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Если сказать правду, то нет, я не планирую встречаться с ним», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он подчеркнул, что ООН должна отреагировать на объявления президента России Владимира Путина.

«Мы не вовлечены в конфликт. Одно дело — предоставлять военную поддержку, другое — вовлекаться в войну. Этого нет и не будет», — добавил он.