Падение курса иены в нынешнем году стало самым масштабным с 1985 года
11:32 22.09.2022
Масштабы падения курса иены в нынешнем году стали самыми крупными с 1985 года. Как сообщило в четверг информационное агентство Киодо, с января доллар подорожал более чем на 30 иен, что превышает масштабы падения курса иены в 1989 году, когда в Японии лопнул «пузырь» завышенных цен на недвижимость и другие активы, что привело к длительной депрессии в экономике.
Удешевление национальной валюты связано с большой разницей в кредитных ставках в США и Японии. В четверг, в частности, руководство центрального Банка Японии приняло решение сохранить отрицательную ставку по краткосрочным кредитам на уровне минус 0,1%. Курс доллара немедленно превысил отметку в 145 иен. Это стало самым крупным удешевлением японской валюты за последние 24 года.
Банк Японии проводит политику фактически отрицательной кредитной ставки, чтобы стимулировать деловую активность в стране. Это резко контрастирует с тактикой Федеральной резервной системы США, которая уже много раз повышала проценты по кредитам, что делает привлекательными финансовые инструменты, номинированные в долларах.
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