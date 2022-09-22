Сбер перевел систему автоматизации складской логистики SberShuttle на собственное программное обеспечение

15:42

Сбер на XII Международной выставке складского оборудования и услуг CeMAT 2022 представил обновленную роботизированную систему автоматизации складской логистики SberShuttle, которая теперь управляется программным обеспечением Robotics Management System (Система управления роботами). Это программное обеспечение (ПО) было создано Лабораторией робототехники Сбера.

«Нам важно создавать такие продукты, которые будут надёжными и эффективными, не допускающими уязвимостей как технологических, так и эксплуатационных, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Сегодня мы столкнулись с ограничениями использования зарубежного коммерческого ПО, поэтому наши инженеры сделали софт, который, с одной стороны, может легко интегрироваться с ПО заказчика и при этом не накладывает ограничений на его использование на территории РФ».

Robotics Management System (RMS) позволяет согласованно управлять парком роботов. Перевод SberShuttle на собственные программные продукты Сбера позволил повысить надежность работы системы на 30%. При этом удалось сократить время на перемещение товаров до станции сборки заказов, а также оптимизировать потоки товаров и распределение задач с точки зрения приоритизации, что уменьшило среднее время сборки одного заказа на 10-15%.