Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО желает «присоединиться к Украине». Об этом заявил в четверг журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он принимал участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Кулебе был задан вопрос о членстве в НАТО. «Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — утверждал глава МИД.