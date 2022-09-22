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НОВОСТИ

Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине

21:30 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО желает «присоединиться к Украине». Об этом заявил в четверг журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он принимал участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Кулебе был задан вопрос о членстве в НАТО. «Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — утверждал глава МИД.

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