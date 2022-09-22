Яир Лапид назвал "правильной вещью" создания двух государств: Израиля и Палестины

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания двух государств для каждого из народов отвечает интересам Израиля. Об этом заявил в четверг премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, — это правильная вещь для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей», — сказал он.

Лапид добавил, что большинство израильтян, в том числе он, поддерживают такой путь урегулирования конфликта. «У нас есть лишь одно условие: чтобы будущее палестинское государство было мирным, чтобы оно не стало еще одной террористической базой, угрожающей благополучию и самому существованию Израиля», — пояснил премьер.