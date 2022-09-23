Военком Москвы предупредил, что адвокатов накажут за попытки противодействия частичной мобилизации
23:27 23.09.2022
Военком отмечает, что в соответствии со ст. 328 УК РФ уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы - уголовно наказуемое деяние, а по ст. 33 УК РФ, к уголовной ответственности могут быть привлечены организатор, пособник и подстрекатель преступления. «Кроме того, в подобных предложениях содержатся сведения, распространение которых подпадает под ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). А в соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России», - пишет военком.Военком обратился к президенту Адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову и к совету Адвокатской палаты Москвы с просьбой сформировать и распространить публичную позицию адвокатского сообщества Москвы о недопустимости содействия уклонению граждан от призыва на военную службу, а так же провести разъяснительную работу со всеми адвокатскими образованиями, осуществляющими деятельность в Москве, информировать о признаках совершения преступлений в этой сфере, а также «принятие мер, предусмотренных федеральным законом от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в том числе по прекращению статуса адвоката в соответствии со ст. 17 указанного федерального закона».
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