МИД Испании против гото, чтобы "закрывать двери" перед гражданами России

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, пытающиеся покинуть РФ, должны иметь возможность получать визы в страны Евросоюза. Такое мнение выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в опубликованном в воскресенье интервью газете «Расон».

«Мы ничего не имеем против российского народа», — ответил он на вопрос, следует ли предлагать гражданам РФ убежище в ЕС. «Те, кто пытаются покинуть страну, должны иметь возможность сделать это», — полагает министр. «Это совершенно возможно в настоящий момент, и именно поэтому европейцы вместо того, чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили [открытой] дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого», — считает глава ведомства.